Канцлер Германии напомнил, что Украина воюет не только за собственное выживание.

Капитуляция Украины в войне с Россией неприемлема для Европы, поскольку она означала бы капитуляцию всех партнеров Киева. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, которого цитирует DW.

"Мы оказываем поддержку Украине не для того, чтобы затягивать эту войну. Но капитуляция – или даже безоговорочная капитуляция Украины – исключена. Ведь это означало бы капитуляцию всех нас", – сказал он, выступая на экономическом форуме в Берлине.

Канцлер Германии обвинил Россию в "фундаментальном ударе" по политическому порядку в Европе, установленному после окончания "холодной войны". В частности, Мерца беспокоят гибридные атаки России против Европы.

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"Моя самая большая обеспокоенность на данный момент – не наша экономика, не США или Китай, а влияние России на наше общество", – заявил Мерц.

По словам Мерца, такие атаки происходят ежедневно, но европейцы до сих пор недооценивают серьезность этой проблемы.

США и РФ требуют капитуляции Украины

Как писал УНИАН, глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что американские переговорщики уже почти два года пытаются подтолкнуть Украину к капитуляции. Она подчеркнула, что ЕС должен и в дальнейшем поддерживать Украину и принимать непосредственное участие в мирных переговорах, в частности благодаря своей роли в санкционной политике в отношении России.

Бывший боец "Айдара" Евгений Дикий высказал мнение, что администрация Дональда Трампа фактически действует в интересах России и будет оказывать все более сильное давление на Украину в отношении условий завершения войны. По его мнению, Киеву следует продолжать борьбу, рассчитывая прежде всего на собственные силы и поддержку других партнеров.

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