'Я вас хвалю': Уиткофф назвал Путина 'гуманистом' и поблагодарил его за это

В сентябре "гуманист" Путин отправил на тот свет 30 тысяч своих солдат и убил ещё около 5 тысяч украинцев – гражданских и военных.

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал "гуманистом" российского диктатора Владимира Путина, который ведет агрессивную войну против Украины. Соответствующее заявление представитель Дональда Трампа сделал во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге.

"Вы так много говорите о моем президенте, президенте Трампе, как о гуманисте. Вы тоже гуманист, господин, и я вас за это поздравляю. Я вас хвалю и еще раз благодарю", – сказал Уиткофф, обращаясь к человеку, развязавшему самую кровавую войну в Европе со времен Гитлера.

"Гуманизм" Путина

Как писал УНИАН, по данным ООН, в сентябре 2026 года число жертв среди гражданского населения Украины выросло на 85% по сравнению с сентябрем 2025 года, став самым высоким для этого месяца с начала полномасштабной войны. За месяц погибли не менее 328 мирных жителей, а более 2,1 тысячи человек получили ранения. Всего за первые девять месяцев 2026 года в Украине погибли 2570 гражданских лиц и 15 211 были ранены, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Видео дня

Однако "гуманист" Путин массово убивает не только гражданских украинцев, но и собственных граждан. По оценкам НАТО, за сентябрь Россия потеряла в Украине более 50 тысяч солдат, в том числе до 28 тысяч погибших, тогда как потери украинских сил составили около 5 тысяч. Российская армия продолжает наступательные действия, неся значительные потери под ударами украинских дронов, артиллерии и минных заграждений.

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