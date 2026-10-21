'Я вас хвалю': Уиткофф назвал Путина 'гуманистом' и поблагодарил его за это

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф назвал "гуманистом" российского диктатора Владимира Путина, который ведет агрессивную войну против Украины. Соответствующее заявление представитель Дональда Трампа сделал во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге.

"Вы так много говорите о моем президенте, президенте Трампе, как о гуманисте. Вы тоже гуманист, господин, и я вас за это поздравляю. Я вас хвалю и еще раз благодарю", – сказал Уиткофф, обращаясь к человеку, развязавшему самую кровавую войну в Европе со времен Гитлера.

"Гуманизм" Путина

Как писал УНИАН, по данным ООН, в сентябре 2026 года число жертв среди гражданского населения Украины выросло на 85% по сравнению с сентябрем 2025 года, став самым высоким для этого месяца с начала полномасштабной войны. За месяц погибли не менее 328 мирных жителей, а более 2,1 тысячи человек получили ранения. Всего за первые девять месяцев 2026 года в Украине погибли 2570 гражданских лиц и 15 211 были ранены, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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Однако "гуманист" Путин массово убивает не только гражданских украинцев, но и собственных граждан. По оценкам НАТО, за сентябрь Россия потеряла в Украине более 50 тысяч солдат, в том числе до 28 тысяч погибших, тогда как потери украинских сил составили около 5 тысяч. Российская армия продолжает наступательные действия, неся значительные потери под ударами украинских дронов, артиллерии и минных заграждений.

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