Зеленский назвал, сколько людей потребуется Украине для восстановления после войны

Украине нужны люди, чтобы строить страну, подчеркнул президент.

Для восстановления жизни после окончания войны Украине необходимо вернуть 9,5 млн человек. Об этом президент заявил в эфире Fox News.

"Для восстановления нашей жизни нам нужно 9,5 миллиона человек, которые лишились своих домов и сейчас находятся за границей, где бы они ни были. Нам нужно, чтобы они вернулись в Украину, чтобы просто жить и строить свою страну", – заявил президент.

Сколько людей выехало из Украины

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Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала российско-украинской войны в 2014 году около 8,5 млн украинцев выехали за границу. Из них 5,7 млн – с момента полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Он также заявил, что для возвращения украинцев домой одних призывов недостаточно. Поскольку для этого нужны два условия – надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем.

Представители украинских ИТ-компаний отмечают, что бизнес в настоящее время сталкивается с двумя ключевыми проблемами – нехваткой кадров и блэкаутами. Отмечается, что сейчас уже 30% работодателей не могут найти нужных специалистов, ведь людей не хватает. В то время как большинство украинцев рассматривают возможность смены профессии. Больше всего проблем с кадрами, по его словам, в гостинично-ресторанном бизнесе, промышленности и сфере услуг. На фоне этого, отмечают эксперты, растет важность развития искусственного интеллекта.

В то же время социологи отмечают, что, несмотря на ухудшение ситуации в столице, связанное с увеличением числа российских атак, киевляне не уезжают массово из города. Отмечается, что на фоне новых угроз вряд ли стоит ожидать повторения ситуации конца февраля – начала марта 2022 года, когда люди массово уезжали из Киева.

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