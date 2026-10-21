Очереди до девяти дней: на границе с Польшей начался транспортный коллапс

На автомобильном пограничном переходе с Польшей образовались очереди продолжительностью до 9 дней из-за атак российских оккупантов на западные регионы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "єЧерга".
Всего в системе электронной записи на пересечение границы "єЧерга" зарегистрировались 2 тысячи грузовиков. Продолжительность ожидания для отдельных водителей достигает 9 суток.
В то же время Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило в Facebook о следующих очередях на польской границе на пунктах пропуска по состоянию на 12:00 среды:
- "Устилуг" – 10 автомобилей и 1 автобус;
- "Угринов" – 6 автобусов;
- "Грушев" – 15 автомобилей;
- "Краковец" – 30 автомобилей и 15 автобусов;
- "Шегини" – 50 автомобилей и 20 пешеходов;
- "Нижанковичи" – 15 автомобилей и 3 автобуса.
Атаки на пункты пропуска – главные новости
Атаки российских оккупантов замедляют движение на польско-украинских пограничных переходах. Так, 16 октября в Люблинском воеводстве образовались огромные очереди.
В частности, в Дорогуске на таможенное оформление приходилось ждать 40 часов, в Гребенном – более 24 часов, а в Зосине – восемь часов. По данным таможенной и налоговой служб, в Гребенном на оформление ожидали 880 грузовиков, а в Зосине – 250.
Польша готова организовать пограничный контроль только с польской стороны, если в Украине возникнет угроза безопасности пограничников и людей, пересекающих границу.
Перенос контроля на польскую сторону позволил бы поддерживать движение даже в случае уничтожения пограничной инфраструктуры с украинской стороны и защитил бы персонал от российских атак, считают в МВД Польши.