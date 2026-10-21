Готова ли Украина отказаться от территорий ради мира: Зеленский дал ответ

Президент Украины поддержал идею своего американского коллеги о прекращении огня.

Украина готова остановить войну при условии, что РФ сохранит контроль над примерно 25% украинской территории. Об этом в интервью Fox News заявил президент Владимир Зеленский.

На вопрос журналиста о том, согласился бы Киев на мирное соглашение при условии сохранения 75% территорий, президент ответил: "Да, если нам сейчас придется заморозить ситуацию. И я считаю, что это реальный способ положить конец этой войне".

Президент также подчеркнул, что РФ не добилась никаких успехов на поле боя в этом году, и поэтому Москва оказывает давление на Киев, чтобы вытеснить Силы обороны с украинской земли.

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"Это несправедливо. И, конечно, они проводят массированные атаки с использованием иранских дронов, баллистических ракет и т. п., чтобы посеять хаос в моей стране, но мы остаемся сильными. Люди, конечно, устали, мы хотим как можно скорее положить конец этой войне. Но, знаете, никто не может просто так жить сам по себе, оставаясь в своих странах, своих домах. Это же наши дети. Поэтому мы говорим о том, чтобы остаться там, где мы есть. Давайте перейдем к дипломатии. Это прекрасная идея о прекращении огня, которую выдвинул президент Соединенных Штатов, как мне кажется", – подчеркнул Зеленский.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, во вторник, 20 октября, украинская переговорная команда во главе с Владимиром Зеленским встретилась со спецпредставителями Дональда Трампа в Осло. Уже сегодня американские спецпредставители отправились в Москву, где представили новые идеи Путину.

Во время общения с журналистами Стив Виткофф заявил о прогрессе в переговорах в Осло и выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Также Виткофф сообщил, что привез в Москву документы, в которых изложены подходы к решению вопроса войны в Украине.

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