ВСУ очень мотивированы, что уменьшает продолжительность обучения.

Большую часть западного вооружения украинские военные осваивают за 2 недели, а тяжелые образцы – до двух месяцев.

"Новые образцы вооружения, которые поступают нашим бойцам от стран-партнеров, например, переносные зенитные комплексы, противотанковые ракетные комплексы - наши бойцы осваивают примерно за две недели. Для тяжелых образцов вооружения срок обучения - до двух месяцев", - заявил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

По его словам, наши защитники очень мотивированы, что уменьшает продолжительность их обучения.

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"Хочу отметить, что наши ребята с большой заинтересованностью изучают новейшее вооружение и технику, что значительно уменьшает сроки их подготовки", - добавил Наев.

Он отметил, что ВСУ также проходят обучение на иностранной технике за рубежом, где их обучают в течение месяца. При этом российских оккупантов обучают на белорусских полигонах до двух месяцев, а затем перебрасывают на восток Украины.

Обучение украинских военных

Недавно в ЕС заявили, что обучение экипажей украинских пилотов на истребителях четвертого поколения F-16 уже начались.

Вооруженные силы Королевства Норвегии планируют обучить около 3200 украинских военных в течение 2023 года.

Кроме того, министр обороны Канады Анита Ананд и министр обороны Латвии Инара Мурниеце начали новый амбициозный проект по подготовке украинских офицеров в Латвии.

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