С конца апреля в Норвегии началось четырехнедельное интенсивное обучение для более 100 военнослужащих ВСУ.

Вооруженные силы Королевства Норвегии планируют обучить около 3200 украинских военных в течение 2023 года. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, учения будут проходить как в Норвегии, так и за рубежом.

В Генштабе также напомнили, что с конца апреля инструкторы Норвежской национальной гвардии начали четырехнедельное интенсивное обучение для более 100 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Их обучают военной медицине, огневой подготовке и командному лидерству. Отмечается, что это первый из нескольких курсов обучения для украинцев в Норвегии.

В Генштабе также сообщили, что министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм вместе с исполняющим обязанности начальника МВД Мортенем Эггенем посетил тренировку украинских военнослужащих на одном из полигонов.

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"Мы поддерживали Украину как материально, так и обучением, и будем поддерживать, сколько потребуется", - подчеркнул норвежский министр обороны.

Помощь Украине от Норвегии

Ранее сообщалось, что Норвегия выделит Украине 378 евро финансовой помощи. Из этой суммы 235 млн евро - это гумпомощь, а еще 143 млн будут направлены на поддержку управления бюджетной сферой.

Ранее Норвегия вместе с Данией объявили о совместной передаче Украине восьми тысяч снарядов для САУ Caesar.

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