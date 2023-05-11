Они будут обучаться процессу планирования, координации маневра, разведке.

Министр обороны Канады Анита Ананд и министр обороны Латвии Инара Мурниеце начали новый амбициозный проект по подготовке украинских офицеров в Латвии, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Тwitter.

Министр подчеркнул, что верит, что канадские и латвийские инструкторы сделают все возможное, чтобы помочь нашим воинам "научиться воевать и побеждать", потому что образование – "залог успеха".

"Они (украинские офицеры – УНИАН) будут овладевать процессом планирования, координацией маневра, разведкой", – отметил Резников.

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Глава МОУ добавил, что "глубоко благодарен канадскому и латвийскому народам, которые с нами в эти трудные времена".

"Будем праздновать победу вместе", – подчеркнул министр обороны Украины.

Обучение украинских военных в Латвии-что известно

В марте премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о расширении программы подготовки для украинских военнослужащих в рамках проекта UNIFIER. Он отмечал, что учения продлятся по меньшей мере до осени.

15 мая в Латвии начнутся учения украинских военных в рамках операции UNIFIER. Учения будут проводить совместно с вооруженными силами Канады и Латвии на уровне боевых командиров. Эти учения будут продолжаться одновременно с учебными мероприятиями Канады в рамках операции UNIFIER, проводимыми в Польше и Великобритании.

В среду, 10 мая, Анита Ананд на пресс-конференции в Оттаве с латвийским коллегой Мурниеце сообщила, что во время этих будущих учений "под руководством канадского подполковника пройдет инструктаж украинских младших офицеров об обязанностях в бою, процессе планирования и приказах, координации маневров, разведывательной разведке, планировании и исполнении".

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