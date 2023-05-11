В Европейском союзе подготовят для Украины 1 миллион снарядов 155 мм, а также более одной тысячи ракет.
Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на Европейской конференции по вопросам обороны и безопасности. По его словам, суммарная помощь Украине со стороны стран и организаций Евросоюза по состоянию на сегодня составляет 16 миллиардов евро.
Боррель рассказал, что ЕС уже подготовил более 17 000 украинских военных и планирует, что к концу 2023 года это количество достигнет 30 000.
"Сейчас оборона имеет наивысший приоритет, ведь мы столкнулись с войной. Поэтому важно, чтобы оборонная сторона нашей внешней политики приобретала все большее значение", — добавил дипломат.
По мнению Борреля, без военной помощи Запада Украина перестанет существовать как независимое государство.
"Россия выиграет войну, оккупирует Киев и превратит Украину во вторую Беларусь. Украина перестанет существовать, а российские войска подойдут к польской границе, наша безопасность уменьшится. Вот что произойдет", - подытожил он.
Военная помощь для Украины
Спикер командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что Украина уже получила от союзников около 600 видов вооружения, что больше, чем у любой одной армии в мире.
По данным CNN, Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением.
По словам президента Зеленского, Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против российских захватчиков, в частности украинская армия ожидает поставку обещанной военной помощи от партнеров.