Украинские защитники делают ставку на максимальную маневренность.

Тактика ведения боевых действий украинских военных кардинально отличается от той, которую применяли боевики ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфир 24 канала пояснил, что ВСУ берегут свой личный состав и не идут в лобовые атаки.

Он добавил, что на этом направлении террористов "ЧВК" больше нет – они были уничтожены, а их потенциал - сломан. Сейчас характер боевых действий изменился, поскольку теперь наступление ведут силы обороны, штурмуя позиции захватчиков.

Видео дня

"Мы ни в коем случае не повторяем практику "Вагнера" – мы совсем по-другому [действуем]", – сказал спикер ВСУ.

По словам Череватого, ВСУ делают ставку на максимальную маневренность, интенсивные удары по врагу и уничтожение логистики оккупационных войск.

"И ни в коем случае не лобовые атаки, потому что мы бережем свой личный состав и с чисто человеческих понятий, и с военных понятий – потому что это наши закаленные в боях воины", – отметил он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в течение суток на фронте состоялось 30 боевых столкновений. Россияне безуспешно пытались наступать и вернуть свои позиции.

ВСУ нанесли очередные удары по позициям захватчиков на фронте. Были поражены вражеские пункты управления, артиллерия на огневых позициях, склады боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Изменения не обошли и Черное море - Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов, что является фактически запретом на вход туда для гражданских судов.

Вас также могут заинтересовать новости: