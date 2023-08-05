Тактика ведения боевых действий украинских военных кардинально отличается от той, которую применяли боевики ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении.
Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфир 24 канала пояснил, что ВСУ берегут свой личный состав и не идут в лобовые атаки.
Он добавил, что на этом направлении террористов "ЧВК" больше нет – они были уничтожены, а их потенциал - сломан. Сейчас характер боевых действий изменился, поскольку теперь наступление ведут силы обороны, штурмуя позиции захватчиков.
"Мы ни в коем случае не повторяем практику "Вагнера" – мы совсем по-другому [действуем]", – сказал спикер ВСУ.
По словам Череватого, ВСУ делают ставку на максимальную маневренность, интенсивные удары по врагу и уничтожение логистики оккупационных войск.
"И ни в коем случае не лобовые атаки, потому что мы бережем свой личный состав и с чисто человеческих понятий, и с военных понятий – потому что это наши закаленные в боях воины", – отметил он.
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Как сообщал УНИАН, в течение суток на фронте состоялось 30 боевых столкновений. Россияне безуспешно пытались наступать и вернуть свои позиции.
ВСУ нанесли очередные удары по позициям захватчиков на фронте. Были поражены вражеские пункты управления, артиллерия на огневых позициях, склады боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
Изменения не обошли и Черное море - Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов, что является фактически запретом на вход туда для гражданских судов.