В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Сегодня, 5 июля, украинские защитники и Защитницы отразили очередные многочисленные российские атаки и попытки наступлений сразу на нескольких направлениях и не допустили продвижения россиян на восточном фронте. В течение суток произошло 30 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб ВСУ на Купянском направлении украинские войска стойко держат оборону - успешно отбили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области, а на Бахмутском - в районе Курдюмовки Донецкой области.

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Кроме того, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии россиян украинские защитники и защитницы успешно отбили атаки врага в районе Авдеевки, а на Марьинском - продолжают сдерживать наступление противника в районе Марьинки.

По данным Генштаба, россияне также осуществляли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского на Шахтерском направлении, а под прикрытием авиаударов безуспешно пытались наступать в районе Работиного Запорожской области. В то же время, украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Ситуация на фронте по состоянию на 5 августа - главные новости

По данным Минобороны, сейчас для россиян эпицентром боевых действий остается Восточный фронт - там стратегические направления их наступления. Украинские войска несколько дней подряд отбивают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Там количество вражеских обстрелов увеличилось и продолжаются тяжелые бои. Россияне пытаются оттянуть на эти направления украинские силы с направления наступления и прорвать оборону.

Сложная ситуация на Бахмутском направлении. На южном фланге ВСУ сквозь плотный артиллерийский огонь и минирование постепенно продолжают движение вперед, а на Северном - отражают атаки врага.

Также на Востоке российские захватчики активно атакуют Авдиовское и Марьинское направления. Там также продолжаются ожесточенные бои, однако украинские защитники не дают врагу продвигаться.

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