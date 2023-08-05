Более полусотни захватчиков никогда не вернутся домой.

Силы обороны успешно отработали по оккупантам на южном участке фронта.

Как сообщает Оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией Сил обороны ликвидировано 53 российских военных.

Также уничтожено много оружия и техники, в частности, пять крупнокалиберных пушек, две лодки, восемь единиц авто-бронетехники, две станции радиоэлектронной борьбы и комплекс дальнего визуального наблюдения.

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"Результативно отработали и по полевому пункту боепоставки, командно-наблюдательному пункту уровню роты и еще трем рассредоточенным наблюдательным пунктам. Силами противовоздушной обороны уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин" на Николаевщине и ударный дрон - на Херсонщине", - рассказали военные.

В командовании отмечают, что в зоне его ответственности оперативная обстановка остается стабильно напряженной. Признаков формирования противником наступательных группировок пока не обнаружено.

В Черном море корабельная группировка противника развернута в количестве 14 единиц: 13 - в Черном море, среди которых – ракетоноситель с четырьмя "Калибрами". Также один вражеский корабль - в Азовском море.

"Несмотря на уничтожение нашими подразделениями нескольких пунктов боепоставки оккупантов в течение прошлых суток, враг продолжает терроризировать обстрелами и правый берег Днепра и акваторию Днепро-Бугского лимана. Враг бил по Херсону, Станиславу, Красному Маяку. Вновь удары пришлись по жилым кварталам. Повреждены до десятка домов, трое мирных жителей ранены", - говорится в сообщении.

Также в течение суток захватчики сбросили семь кероавных авиационных бомб на Бериславском и Херсонском направлении: повреждены пять домов, ранено гражданское лицо.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, на Херсонщине гвардейцы уничтожили вражеский наблюдательный комплекс "Муром-М", который оккупанты разместили на мосту через реку Конку. С помощью этого оборудования захватчики весли круглосуточное наблюдение, чтобы предупредить прорыв ВСУ. Комплекс, который уничтожили гвардейцы, "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями ВСУ рядом с линией боевого столкновения.

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