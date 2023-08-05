За сутки было зафиксировано 13 боевых столкновений.

Российские захватчики пытаются контратаковать на Бахмутском направлении. Украинские войска фиксируют увеличение артиллерийских ударов.

Как сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, инициатива остается на стороне Сил обороны.

"Понятно, что группировка (враждебная) довольно большая, понятно, что они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там эшелонированную оборону. Очень мощно применяют артиллерию — я бы даже сказал, еще больше", - заявил он.

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По словам Череватого, в течение суток было зафиксировано 13 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины уничтожили 60 оккупантов, еще 141 - получили ранения, а одного - взяли в плен.

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Как сообщал УНИАН, украинские военные нанесли очередные удары по позициям россиян на фронте. Вследствие чего за сутки поражены вражеские пункты управления, артиллерию на огневых позициях, склады боеприпасов и станцию радиоэлектронной борьбы.

Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 249 110 своих военных и более 30 тысяч единиц техники и разнообразного вооружения.

В Минобороны заявили, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Востоке, поскольку считают, что нанеся удар по нему смогут в целом переломить ситуацию на фронте.

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