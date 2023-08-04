СБУ вернула войну государству-агрессору, говорит президент.

После атаки на российский десантный корабль "Оленегорский горняк" президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Службу безопасности Украины за возвращение войны обратно России.

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что сегодня на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был доклад руководителя СБУ Василия Малюка.

"Содержание не буду озвучивать. Скажу лишь то, что все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно – государству-агрессору. Что несешь миру, с тем сам и оказываешься", – сказал президент, не раскрывая детали.

Видео дня

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источники, спецоперацию в бухте Новороссийска (Краснодарский край РФ), в результате которой был поврежден большой вражеский десантный корабль "Оленегорский горняк", проводили Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами.

Оленегорский горняк - что известно об уничтожении судна

В ночь на 4 августа в Новороссийске прогремела серия громких взрывов. По информации российских пропагандистов, на бухту якобы была совершена атака морскими дронами. Минобороны РФ в очередной раз соврала заявив, что атака была отражена и разрушений нет.

Однако стало известно о повреждении российского десантного корабля "Оленегорский горняк". На записи, которую предоставили УНИАН источники, можно увидеть, как надводный дрон, начиненный 450 килограммами тротила, атакует вражеский корабль, где находится около 100 членов экипажа.

По информации украинской стороны, в результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, что судно наклонилось и медленно тонет. Спутниковые снимки показали, что оккупантам удалось отбуксировать судно к причалу в Новороссийске. Эксперты прогнозируют, что судно будет находиться на ремонте по крайней мере до конца года.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что после вывода судна из строя для ряда украинских городов и портов, где враг рассматривал возможность высадить десант, уменьшилась угроза.

Вас также могут заинтересовать новости: