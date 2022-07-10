Как отметили в ведомстве, именно так выглядит передний край обороны на Востоке.

В Воздушных Силах ВСУ показали уникальные кадры, как из самолета выглядит передний край обороны на Востоке Украины, где сейчас идут самые ожесточенные бои.

Соответствующее видео появилось на странице командования в социальной сети Фейсбук.

Так выглядит передний край обороны на востоке Украины. Украинские истребители Миг-29 прикрывают с воздуха боевые действия ударной авиации Воздушных сил и подразделений Сухопутных войск – говорится в подписи к видео.

В частности, на опубликованных кадрах можно увидеть момент полета украинского истребителя над зоной боевых действий.

Линия фронта в Донецкой области не изменилась

Об этом сегодня, 10 августа, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Оккупационные войска постоянно обстреливают подразделения Сил обороны и населенные пункты на линии фронта, впрочем, без особого успеха.

Напомним, утром россияне ударили по Донетчине. Противник атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов", под завалами многоквартирного дома оказались минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок. Уже известно об 11 погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: