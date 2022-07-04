На видео зафиксировано, как сразу четыре вертолета устраивают врагу "жаркий" день.

В открытом доступе появились уникальные кадры работы украинской авиации по позициям российских оккупационных войск.

В частности, на видео зафиксировано, как сразу четыре вертолета Ми-8 устраивают врагу "жаркий" день на одном из направлений фронта.

В подписи к видео не указывается, где именно отработали наши вертолеты. Впрочем, синхронную работу воинов Воздушных сил удалось сохранить в архивах войны.

О Ми-8

Многоцелевой вертолет, один из самых массовых в истории авиации. Широко используется для выполнения многих гражданских и военных задач.

Среди многочисленных модификаций вертолета – экспериментальные, пассажирские, транспортные, многоцелевые, ударные и вертолеты специального назначения (например, лесопожарная или морская-спасательная модификация).

Ранее воины 47-го отдельного батальона показали атмосферные кадры ночной "охоты" на оккупантов. Для обнаружения врага использовали разведывательный дрон с тепловизором.

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