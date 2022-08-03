Повреждения не критические, пострадавших нет.

В устье Быстрое украинский плавучий кран подорвался на неизвестном предмете.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран подорвался на неизвестном устройстве. Силами экипажа была организована борьба за живучесть. Повреждения не критические, пострадавших нет. С помощью портового толкателя кран возвращен в пункт основного базирования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, освобождение острова Змеиный в конце июня открыло путь к портам "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск", которые расположены на Одесщине.

Таким образом Украина получила возможность вывозить сельхозпродукцию не только через румынский канал Сулина, железнодорожным и автотранспортом, но и через устье Быстрое судовой ход Дунай – Черное море.

На прошлой неделе в устье Быстрое в результате подрывов на неизвестных предметах пробоины получили украинские суда – гидрографическое судно "Дорожник" и лоцманский катер.

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