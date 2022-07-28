Схему организовал бывший налоговик из Донецка, который после оккупации областного центра перебрался в Харьков. Для изготовления фейковых документов злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере.

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые "выдавали" украинские паспорта российским диверсантам.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Дельцы изготавливали для иностранцев паспорта гражданина Украины. Среди их клиентов были россияне, которые, по информации СБУ, вели разведывательно-подрывную деятельность в пользу оккупантов. По данным следствия, схему организовал бывший налоговик из Донецка, который после временной оккупации областного центра перебрался в Харьков. Для изготовления фейковых документов злоумышленник задействовал личные связи в правоохранительной сфере. Стоимость фальшивого паспорта оценил в 4 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали передачу ему 3 тыс. долл предоплаты. "Заказчик" паспорта, по данным Службы безопасности, осуществлял разведывательно-подрывную деятельность в пользу РФ и для конспирации пытался легализоваться на территории Украины.

СБУ задержала производителя фальшивых документов на "горячем" - когда тот забирал "второй транш" за готовый паспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: