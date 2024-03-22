Этот центр будет бюджетным учреждением.

Кабинет министров Украины согласовал предложение о создании Центра авиации Службы безопасности Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

"Согласовано предложение Службы безопасности Украины о создании бюджетного учреждения "Центр авиации Службы безопасности Украины", - написал он, перечисляя сегодняшние решения правительства.

В то же время народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что в пояснительной записке указано, что это учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, прекращения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма.

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"Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий, совместно с ВСУ и другими военными формированиями", - добавил он.

Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род войск - Силы беспилотников

Соответствующий указ президента основывает создание в Силах обороны отдельного рода сил - Сил беспилотных систем. Глава государства отметил, что дроны - беспилотные системы - доказали свою эффективность в боях на земле, в небе и в море.

Кроме того, подчеркнул Зеленский, благодаря дронам Украина реально изменила ситуацию с безопасностью в Черном море.

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