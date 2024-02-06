Зеленский подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников. Указ "О наращивании возможностей сил обороны" опубликован на сайте президента.

В своем вечернем видеообращении глава государства прокомментировал подписание этого указа. По его словам, документ начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил – Сил беспилотных систем.

"И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат уже в ближайшее время. Этот год должен стать решающим во многих аспектах. И, очевидно, – на поле боя. Дроны – беспилотные системы – доказали свою эффективность в боях на земле" , в небе и в море", - заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что Украина реально изменила ситуацию в Черном море благодаря дронам.

"Отражение штурмов на земле – это во многом работа именно дронов. Масштабное уничтожение окупантов и их техники – это также дроны. Сейчас перечень задач четкий: специальные штатные должности под работу с дронами, специальные подразделения, эффективная тренировка, систематизация опыта, постоянное масштабирование производств и привлечение лучших идей, лучших специалистов в эту сферу. Это задача и для армии, и для Министерства обороны и правительства в целом.И, чтобы дать необходимую координацию в Силах обороны, обеспечить надлежащий уровень планирования и качество логистики, в структуре Вооруженных Сил будут созданы Силы беспилотных систем. Соответствующие предложения будут внесены на рассмотрение СНБО", - подчеркнул президент.

Применение беспилотников в войне Украины против России

В российско-украинской войне битвы выиграет та сторона, владеющая лучшими технологиями беспилотников. На данном этапе Украина похоже держит преимущество в войне беспилотников, что позволило ей эффективно сорвать новое российское наступление.

Ранее Forbes отметило, что в последние недели российские войска активизировали свои усилия вокруг Купянска и Авдеевки, но достигли минимальных успехов в этих начальных операциях, прежде всего из-за неспособности сосредоточить свои силы. Ключевую роль сыграли украинские беспилотники. "Птички" поражают российскую технику и скопление личного состава. Устаревшая система командования и управления в армии РФ еще больше ограничивает маневры подразделений на передовой и способность синхронизировать свои атаки.

Газета Rzeczpospolita со ссылкой на заявление главы Литовской партии труда Андрюса Мазурониса писала, что Украина может развернуть производство беспилотников в Литве. Вильнюс поддерживает эту идею. По его словам, такое производство в Литве создаст рабочие места и инфраструктуру для производства. Это в интересах национальной безопасности страны.

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