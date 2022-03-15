Средства привлечены с помощью правительств Великобритании и Северной Ирландии.

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает увеличение расходов на армию на 67 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По словам Железняка, за принятие проекта закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№ 7167) проголосовали 342 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является обеспечение защиты территориальной целостности и суверенитета Украины, защиты свободного судоходства, территориальных вод в Черном и Азовском морях и поддержки энергетического сектора с целью интеграции Украины в европейской объединенной энергосистемы.

Полная сумма средств в объеме 67 млрд 565 млн 140 тыс. грн будет привлечена за счет кредитных средств, от правительств Великобритании и Северной Ирландии.

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