Российские войска блокировали побережье Черного моря Украины.

Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска блокировали побережье Черного моря Украины, отрезав страну от международной морской торговли.

Об этом говорится в сообщении разведки, размещенном в Twitter-аккаунте министерства в воскресенье.

"Российские военно-морские силы установили удаленную блокаду черноморского побережья Украины, фактически изолировав Украину от международной морской торговли", - говорится в сообщении.

В брифинге разведки министерства обороны Великобритании также говорится, что российские военно-морские силы "продолжают наносить ракетные удары по целям на всей территории Украины" и что Москва провела "одну высадку морского десанта в Азовском море и может провести дальнейшие такие операции в ближайшие недели".

Напомним, Британия упрощает процедуру получения виз для беженцев из Украины. Теперь страна перевела свою программу получения виз для украинских беженцев в онлайн-режим. В частности, после критики в связи с сообщениями о задержках в центрах обработки заявлений.

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