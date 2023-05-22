Сообщают о звуках взрывов в Днепре.

В ночь на понедельник, 22 мая, в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

Сейчас сигнал об опасности звучит в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях. Луганская область и оккупированный Крым "покраснели" еще до этого.

Общественное сообщает, что в Днепре слышали звуки взрывов.

Видео дня

03:45 Журналисты сообщают о повторных взрывах в Днепре и Запорожье.

Тем временем глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак призвал людей сохранять спокойствие. "Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.

03:50 Воздушную тревогу объявили в Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской и Ровенской областях. Сейчас вся карта Украины "покраснела".

03:55 Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ничего не снимать и не публиковать в интернете. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в 03:38 предупреждал, что угроза еще есть.

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Российские атаки: последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера вечером российские захватчики запустили по Одесской области ударный беспилотник. Украинская противовоздушная оборона сбила его над Черным морем.

В оперативном командовании "Юг" предупреждали, что на боевом дежурстве в Черном море находилось два российских ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров".

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