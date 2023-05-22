Дрон-убийцу уничтожили над Черным морем.

Российские захватчики атаковали Одесскую область ударным беспилотником.

Как сообщается на странице оперативного командования "Юг" в Facebook, поздно вечером 21 мая оккупанты направили по региону ударный беспилотный летательный аппарат. По данным командования, Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем.

"В то же время, обращаем внимание, что на боевом дежурстве в Черном море находится два ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров", - сообщили в "Юге".

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Военные подчеркивают, что уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации оккупантов очень высок.

Ситуация на юге: последние новости

Напомним, за вчерашние сутки на южном направлении ВСУ уничтожили реактивную систему залпового огня "Град", крупнокалиберную гаубицу, две единицы автотехники, противотанковый комплекс и полевой пункт боепоставки.

Кроме того, сообщалось, что 21 мая в Черном и Азовском морях находилось десять и один российских кораблей, соответственно.

В начале мая жителей оккупированных территорий Запорожской области призвали присылать ВСУ информацию о передвижениях и местах дислокации российских захватчиков.

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