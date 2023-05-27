Оккупанты ударили по Гуляйполю / скриншот

27 мая 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз ударили по Гуляйполю Запорожской области. Под завалами нашли мужчину.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, пострадавшему мужчине 39 лет. 

"Враг в очередной раз ударил по несокрушимому городу. Под завалами собственного дома оказался 39-летний мужчина. Специалисты оперативно деблокировали пострадавшего и доставили в медицинское учреждение", – говорится в сообщении. 

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Под завалами дома нашли мужчину / фото Запорожская ОВА

Обстрелы украинских городов: последние новости

26 мая российские оккупанты в очередной раз ударили ракетами по Днепру. Враг попал в здание больницы, под удар попала и ветеринарная клиника. По состоянию на утро 27 мая сообщалось о двух погибших и 32 пострадавших. 13 из них – до сих пор в больнице. Пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, на днях россияне обстреляли Донетчину. В результате обстрела разрушена дамба Карловского водохранилища. Из-за этого власти области начали эвакуацию, были подтоплены домовладения. 

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