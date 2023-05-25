Сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины "нет равных во всем мире".

Командование Объединенных сил ВСУ опубликовало видео уничтожения дронов-камикадзе "Shahed-136/131". Этой ночью россияне совершили уже 12-ю в течение мая атаку на Киев, но все вражеские цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, к отражению атаки, которую россияне совершали в несколько волн, привлекались подразделения зенитных ракетных войск, авиация Воздушных сил, а также мобильные огневые группы ПВО других подразделений.

"Сейчас заехал поблагодарить наших ребят, которые вооружены мощной установкой Gepard и выполняют задачи по противовоздушной обороне в Северной операционной зоне", - сказал Наев.

Видео дня

Он подчеркнул, что сегодня силам и средствам противовоздушной обороны Украины "нет равных во всем мире". Они самостоятельно закрывают небо над страной, а процент сбитых вражеских целей "бьет все рекорды".

"Я искренне благодарю каждого военнослужащего, который защищает украинское небо в Северной операционной зоне и делает все для того, чтобы наши соотечественники чувствовали себя в безопасности во время воздушных тревог", - сказал Наев.

Воздушная атака россиян на Украину 25 мая

Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 мая в Украине объявляли воздушную тревогу из-за очередной атаки россиян дронами-камикадзе.

Как рассказали утром в воздушных силах ВС Украины, ночью были уничтожены все 36 ударных дронов"Shahed-136/131", которые РФ запустила по нашим территориям в рамках ночной атаки. Предположительно, целью атаки было поражение критической инфраструктуры и военных объектов в западных регионах нашего государства.

Вас также могут заинтересовать новости: