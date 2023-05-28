В Купянске в результате российского удара погиб мужчина.

В субботу, 27 мая 2023 года, российские оккупанты в очередной раз нанесли удары по населенным пунктам Харьковщины. Под обстрел попали Купянск и Циркуны.

Как сообщили в полиции Харьковщины, в результате российских атак погиб мужчина. Кроме того, женщина получила осколочные ранения.

"В городе Купянск в результате обстрела погиб 60-летний местный житель. Мужчина находился во дворе дома. В селе Циркуны получила осколочные ранения женщина 1944 года рождения. Ее доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что на местах ударов работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. Следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Удары РФ по Украине

27 мая российские захватчики обстреляли Запорожскую область. Вследствие удара по Гуляйполю 39-летний мужчина оказался под завалами собственного дома.

26 мая россияне обстреляли Днепр. Враг попал по больнице, также пострадало здание ветеринарной клиники. Погибли два человека, 32-пострадали, а несколько человек считаются пропавшими без вести. Сообщалось, что на месте трагедии найдены фрагменты тел.

Вас также могут заинтересовать новости: