За минувшие сутки уничтожены 600 российских захватчиков.
Потери России в Украине пересекли отметку в 75 тысяч человек, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 05 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 75 тыс. 440 (+600) человек ликвидировано,
- танков – 2758 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин – 5601 (+21),
- артиллерийских систем – 1776 (+4),
- реактивных систем залпового огня – 391,
- средства ПВО – 202 (+1),
– самолетов – 277,
- вертолетов – 260 (+2),
-БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),
- крылатые ракеты – 399 (+2),
- корабли – 16,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),
- специальная техника – 155.
"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", – говорится в сводке.
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Утром 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противники наступают на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
По его данным, наши воины отразили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях в районах 14 населенных пунктов, в частности, возле Бахмута и Марьинки.
Стоит отметить, что по состоянию на 4 ноября на украинской земле были ликвидированы 74 840 противников.