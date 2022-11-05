В нашем государстве ликвидировано еще 8 вражеских танков, отметил Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки уничтожены 600 российских захватчиков.

Потери России в Украине пересекли отметку в 75 тысяч человек, об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 05 ноября ориентировочно составили:

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- личного состава – около 75 тыс. 440 (+600) человек ликвидировано,

- танков – 2758 (+8) единиц,

- боевых бронированных машин – 5601 (+21),

- артиллерийских систем – 1776 (+4),

- реактивных систем залпового огня – 391,

- средства ПВО – 202 (+1),

– самолетов – 277,

- вертолетов – 260 (+2),

-БПЛА оперативно-тактического уровня – 1462 (+12),

- крылатые ракеты – 399 (+2),

- корабли – 16,

- автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+10),

- специальная техника – 155.

"Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях", – говорится в сводке.

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Утром 5 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противники наступают на Новопавловском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

По его данным, наши воины отразили вражеские атаки в Донецкой и Луганской областях в районах 14 населенных пунктов, в частности, возле Бахмута и Марьинки.

Стоит отметить, что по состоянию на 4 ноября на украинской земле были ликвидированы 74 840 противников.

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