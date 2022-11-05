Противники ведут наступательные действия на трех направлениях, поделились в Генштабе ВСУ.

За минувшие сутки украинские войска отразили атаки оккупантов в районах 14 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Как идет речь в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00, противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий украинских военных на отдельных направлениях.

Кроме того, враг ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, проводит обстрелы украинских подразделений вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка в Луганской области и Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клещеевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка Донецкой области", - рассказали в Генштабе.

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Утром 4 ноября Генштаб ВСУ сообщал, что за прошедшие сутки украинские воины отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Марьинка, Водяное, Павловка и Новомихайловка Донецкой области.

Украинская авиация нанесла по противнику 21 удар, под поражение попали 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также позиция средств вражеской противовоздушной обороны.

5 ноября стало известно, что на юге наши защитники уничтожили еще более 30 захватчиков, технику врага и три склада боеприпасов.

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