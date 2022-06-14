Оккупант скучал на пенсии и приехал убивать украинцев за деньги.

Украинские воины ликвидировали экс-следователя РФ по особо важным делам Сергея Красникова. Оккупант скучал на пенсии, поэтому поехал воевать в Украину как наемник.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штирлиц в своем Telegram-канале.

По его данным, Красников до выхода на пенсию был сотрудником Центрального аппарата следственного комитета РФ и дослужился до звания полковника юстиции.

"Полковнику юстиции Красникову Сергею было скучно на пенсии, и он решил поехать наемником в Украину. Где и был официально денацифицирован и демилитаризован", - отметил Штирлиц.

Как сообщалось, по состоянию на утро 14 июня украинские бойцы с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ уничтожили 32,5 тысячи оккупантов.

Напомним, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

Сегодня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

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