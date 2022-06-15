в Украине приравняли права учащихся и преподавателей заведений профессионально-технического образования к правам студентов и преподавателей вузов.

Еще одна часть мужского населения Украины освобождена от проходящей в Украине мобилизации. Речь идет о студентах и педагогах профессионально-технических училищ.

Дело в том, что в Украине вступил в силу закон №7272, освобождающий от призыва учащихся и преподавателей ПТУ.

Этим документом в нашей стране приравняли права учащихся и преподавателей ПТУ к правам студентов и преподавателей вузов. То есть они получают отсрочку от призыва на военную службу.

Но следует уточнить два момента, ведь и в этой категории есть исключения:

отсрочку от мобилизации могут получить только учащиеся дневной или дуальной формы обучения;

что касается преподавателей ПТУ, то отсрочка предоставляется только тем, для которых преподавательская деятельность в ПТУ является основным местом работы, а они получают там не менее 0,75 ставки.

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что практика вручения повесток на блокпостах или в других людных местах не противоречит законодательству.

УНИАН рассказывал, что существуют категории граждан, не подпадающие под мобилизацию и не подлежащие призыву. Кто может получить отсрочку от призыва, читайте по ссылке.

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