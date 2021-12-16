Россиянину инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны.

В Украине заочно будут судить сотрудника ФСБ РФ, который участвовал в захвате в 2014 году управления пограничной службы в Крыму.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Федеральной службы безопасности РФ.

Читайте такжеВ Украине заочно будут судить экс-командующего ВМС ВСУ БерезовскогоЕму инкриминируют пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к совершению государственной измены и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник ФСБ РФ в марте 2014 года, находясь в Симферополе, по предварительному сговору с другими представителями ФСБ и вооруженных сил РФ способствовал захвату Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины и Симферопольского пограничного отряда.

Путем уговоров, подкупа и угроз обвиняемый призвал украинских военнослужащих не оказывать сопротивления подрывным действиям военных подразделений РФ и их переходу на сторону российской пограничной службы.

Досудебное расследование осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" пограничники не пропустили в Украину россиянина, который пытался выдать себя за агента спецслужб. 45-летний гражданин РФ уверял пограничников, что это паспорт прикрытия. Цель визита в Украину назвать не мог, как и предоставить контакты людей, к которым направлялся.

По словам мужчины, на него якобы начали совершать атаки, поэтому он решил просить помощи у украинских спецслужб и якобы для этого и прибыл в Украину.

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Автор: Виктория Токарева