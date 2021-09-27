По словам журналиста Сергея Гармаша, оккупированный Донбасс для России - инструмент давления на Украину.

Россия в случае включения оккупированных районов Донбасса в свой состав лишится инструмента давления на Украину - поэтому она никогда этого не сделает.

Такое мнение высказал журналист, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в интервью YouTube-канала Politeka Online, пишет "Остров".

"Никогда не включит. Однозначно. России это невыгодно, потому что тогда Россия теряет Донбасс как инструмент ослабления Украины. Донбасс нужен России ни как территория, ни как люди, хотя трудовые ресурсы оттуда активно выкачиваются, ей нужен сам конфликт, потому что он ослабляет Украину. Россия и дальше будет использовать Донбасс, насколько ей позволят Украина и международное сообщество", - убежден Гармаш.

При этом он допустил признание Россией "независимости" оккупированных частей Донбасса - как это было сделано ранее в отношении Абхазии и Южной Осетии. Такой вариант, по словам журналиста, будет означать консервацию конфликта.

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"Это, конечно, серьезно осложнит решение вопроса военным путем, если не будут работать дипломатические пути", - прогнозирует Гармаш.

Он также допустил создание "союзного государства" с включением в его состав непризнанных образований на постсоветском пространстве. По словам журналиста, это станет возможным в случае активного поглощения Россией Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее российский политолог объяснил, почему РФ может напасть на Украину в ближайшее время.

До этого в партии Путина отказались признавать оккупированный Донбасс частью России.

Автор: Юрий Годован