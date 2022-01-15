Ранее в Вашингтоне прогнозировали, что за этой провокацией может стать попытка переворота.

Россия может прибегнуть к военной провокации, чтобы оправдать полномасштабное вторжение в Украину. Белый дом рассказал об уровнях этой спецоперации.

Об этом шла речь на брифинге в Администрации президента США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что подобная провокации Кремля угрожает "широкомасштабному нарушению прав человека" и является военным преступлением.

Спецоперацию Москва проведет в случае, если США и Европе не удастся предотвратить эскалацию дипломатическим путем.

"В рамках своих планов Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения – и мы видели это раньше; мы видели это в начале 2014 года (просто чтобы отметить), в том числе диверсионную деятельность и информационные операции, обвиняя Украину в подготовке к неизбежной атаки на российские силы на востоке Украины. И российские военные планируют начать эти действия за несколько недель до военного вторжения, которое может произойти между серединой января и серединой февраля", - сказала она.

Псаки подчеркнула, что этот сценарий США видели и раньше, включая распространение дезинформации не только в Восточной Европе, но и во всем мире.

Читайте такжеЦРУ из-за шпионов РФ в спецслужбах Украины работает лишь с некоторыми подразделениями - СМИ"У нас есть информация, которая указывает на то, что Россия уже уже разместила группу оперативников для проведения фейковой операции на востоке Украины. Оперативники обучены ведению боевых действий в городских условиях и использованию взрывоопасных веществ для совершения актов саботажа против прокси-сил РФ", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, разведданные указывают на то, что российские влиятельные лица уже начинают фабриковать украинские "провокации" в соцсетях, чтобы оправдать вмешательство России и посеять раздор в Украине.

"Например, российские чиновники и влиятельные лица подчеркивают нарративы об ухудшении положения с правами человека в Украине и рост воинственности украинских лидеров. Это все распространение дезинформации", - предупредила Псаки.

Также "СМИ" обвиняют Запад в эскалации напряженности, освещают гуманитарные проблемы в Украине, которые может решить вмешательство России и пропагандируют российский патриотизм, чтобы поощрить поддержку военных действий среди россиян.

"И, наконец, в течение декабря русскоязычный контент в соцсетях, охватывающий один из трех нарративов, увеличился в среднем почти на 350 постов в день, что на 200% больше, чем в среднем за день в ноябре. Поэтому важно отметить, что люди видят там, и назвать эту дезинформацию операцией под фейковым флагом", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Угроза полномасштабного нападения России на Украину: что известно

С ноября 2021 года международное сообщество обеспокоено тревожными перемещениями российских войск вдоль границы Украины, что похоже на подготовку к полномасштабному наступлению на страну.

По оценкам западных разведданных, Путин может привлечь к нападению на Украину более 100 тысяч военных, а само вторжение может произойти уже зимой 2022 года.

В связи с риском эскалации в российско-украинском приграничье президент США Джо Байден неоднократно общался с российским главой Владимиром Путиным, однако это не помогло уменьшению градусу напряженности.

На фоне угрозы очередного нападения Путин выдвинул требования по невступлению Украины в НАТО, которые Кремль назвал "гарантиями безопасности". Россия утверждает, что войска Альянса в Восточной Европе угрожают ее нацбезопасности.

По этому поводу в Брюсселе состоялась серия встреч представителей РФ, США и НАТО, по результатам которых Альянс отклонил ультиматум Москвы. На фоне провала в МИД России уже прямо шантажируют Запад "тяжелым сценарием" для Украины. Таким образом Кремль якобы хочет заставить Киев выполнять "Минские соглашения".

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