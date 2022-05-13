Украинские чиновники надеются на поставки самолетов, в том числе американских истребителей F-15 и F-16.

Украинская власть во время переговоров с западными партнерами настаивает, что стоит как можно скорее начать обучение летчиков Вооруженных сил Украины на западных самолетах.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" среди украинских чиновников, информированных о ходе переговоров с западными партнерами.

"Мы говорим: давайте мы уже отправим к вам пилотов учиться летать на ваших самолетах. Потому что скоро же все равно они сюда полетят, хоть вы и сопротивляетесь", - заявил силовик из команды Зеленского.

Собеседник УП пояснил, что западные партнеры сначала противились предложениям поставки в Украину западного вооружения. Они передавали свои запасы вооружения советского образца, ссылаясь, в частности на то, что украинским военнослужащим сначала надо получить навыки владения западным вооружения и тому подобное.

Однако, когда правительства стран Запада передали в Украину все запасы оружия советских времен, встал вопрос относительно того, какой тип вооружения передавать в дальнейших пакетах помощи. К примеру, западные партнеры исчерпали все возможные источники и пути поставки боеприпасов калибра 152 мм для советских гаубиц.

Поэтому после определенного момента Запад согласился поставлять в Украину "натовские" гаубицы калибра 155 мм, что делает вооружение украинских подразделений совместимыми с подразделениями НАТО.

Собеседники УП во власти считают, что в конечном итоге все запросы и предложения от Украины к партнерам на Западе сбываются. Так, украинские чиновники надеются на поставку самолетов, в том числе американских истребителей F-15 и F-16. Чтобы целесообразно использовать время, украинские переговорщики просят Запад начать обучение украинских пилотов уже сейчас.

Ранее сообщалось, что НАТО создало новую боевую группу в Румынии. Сейчас в страну перебрасываются истребители США, которые ранее располагались на базе в Италии.

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