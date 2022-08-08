По предварительным данным известно о нескольких локациях попаданий.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 8 августа прогремели взрывы.

Как сообщается в Telegram-канале "РИА-Мелитополь", по предварительным данным известно о нескольких локациях попаданий.

"Это аэродром и бывший завод "РЕФМА". Также была зафиксирована работа ПВО орков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официальных потверждений информации пока нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне обстреляли территорию Марганецкой территориальной общины в Днепропетровской области.

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