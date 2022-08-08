В оккупированном Мелитополе Запорожской области в ночь на 8 августа прогремели взрывы.
Как сообщается в Telegram-канале "РИА-Мелитополь", по предварительным данным известно о нескольких локациях попаданий.
"Это аэродром и бывший завод "РЕФМА". Также была зафиксирована работа ПВО орков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что официальных потверждений информации пока нет.
Как сообщал УНИАН, сегодня ночью россияне обстреляли территорию Марганецкой территориальной общины в Днепропетровской области.