Масштабы мошенничества - более 50 миллионов гривен в месяц.

В Мелитополе в Запорожской области российские оккупанты требуют от населения плату за электроэнергию на счета фейкового предприятия.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил во время телемарафона "Єдині новини".

По его словам, оккупанты захватили мощности облэнерго и создали фейкове предприятие, которого нет даже в российском госреестре.

"Требуют от населения оплату за электроэнергию, которая производится украинскими электростанциями. Масштабы мошенничества - более 50 миллионов гривен в месяц", - рассказал Федоров.

Как писал УНИАН, после очередного обстрела аэродрома в Мелитополе российские оккупанты начали проводить ротацию своих военных баз.

Также стало известно, что оккупанты планируют проводить "референдум" в Мелитополе в сопровождении автоматчиков и ФСБшников.

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил, что ВСУ могут полностью освободить Запорожскую область от российских захватчиков до конца 2022 года.

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