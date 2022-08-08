В Никопольской районной военной администрации призвали людей оставаться в укрытиях.

Российские оккупанты обстреляли территорию Марганецкой территориальной громады в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"Обстреляна территория Марганецкой тг. Оставайтесь в укрытиях!",- подчеркнул он.

Напомним, воскресным утром, 7 августа, УНИАН сообщал об ударах по Никопольскому району. Оккупанты обстреляли его территорию 60 снарядами из "Градов". В результате бомбардировок в Марганце пострадали два человека, один из них, 64-летний мужчина, был доставлен в больницу. Своими ударами россияне повредили около 50 домов, автомобили и автобусную остановку.

Вечером россияне обстреляли Никопольский район во второй раз за день. Снаряды попали в насосную станцию, в результате чего без воды осталось 7 тысяч жителей.

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