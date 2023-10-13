Для атаки было использовано экспериментальное вооружение морских дронов.

Сегодняшняя атака на ракетоноситель "Буян" и позавчерашний подрыв корабля" Павел Державин" - дело рук Службы безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами Украины. Об этом УНИАН сообщил источник в СБУ, отметив, что оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подводной лодке "Алроса", которая пока что сумела убежать от наших разработок", - отметил собеседник УНИАН.

В то же время, носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на Севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей".

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"СБУ предупреждает москолоту - не надо ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота", - сказал УНИАН один из организаторов спецоперации.

Атаки на российские корабли

Как сообщал УНИАН, утром 12 октября стало известно, что на рейде Севастополя взорвался российский корабль. Речь идет о малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" - носителе крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, на днях недалеко от Севастополя подорвался также и большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".

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