Украина продемонстрировала, что ловкость, технологии и способность к адаптации могут оказаться убедительным противодействием для военного превосходства врага.

Традиционная военная мудрость предполагает, что одержит победу самая большая, лучше всего оснащенная армия, но Украина перевернула этот принцип с ног на голову, терроризируя российский Черноморский флот. Такое мнение в статье для Sky News озвучивает военный аналитик Шон Белл.

Эксперт проанализировал последние атаки Украины по Черноморскому флоту страны-агрессора и высоко оценил методы, которые использовали украинские силы.

"Несмотря на то, что военное превосходство в численности и возможностях остается привлекательным вариантом, Украина продемонстрировала, что ловкость, технологии и способность к адаптации могут оказаться убедительным противодействием", – констатирует Белл.

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Аналитик утверждает, что украинские силы смогли превратить традиционные символы военного превосходства, которые есть у РФ, в ее критическую уязвимость.

"Украина использовала технологии для проведения серии "асимметричных" атак против российского Черноморского флота, которые включали потопление "Москвы", нацеливание на многочисленные корабли и подводные лодки с помощью сочетания беспилотников и ракет. На прошлой неделе произошла дерзкая атака на "мозги" ЧФ – его военный штаб. Успешно атакуя военно – морской потенциал России – особенно ее корабли и подводные лодки – она превращает эти традиционные символы военного превосходства в критическую уязвимость России, заставляя ЧФ искать убежища дальше на восток, подальше от Украины", – пишет Белл.

Эксперт предполагает, что такую стратегию могут взять на свое вооружение Тайвань, Иран и Северная Корея.

"Возможно, Тайвань не сможет сравниться с Китаем в военном плане, но он извлечет ценные уроки из войны в Украине. Однако так же будет Северная Корея, Иран и ряд стран, которые традиционно считались военными "аутсайдерами", – предполагает аналитик.

Удары по ЧФ РФ - какими были последствия

После попадания ракет в большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" в первой половине сентября россияне передислоцировали десантные корабли в Азовское море.

Также российские корабли прятали от украинских морских дронов в гавани Севастополя, защищенной боновыми заграждениями. Однако после после удара по Севастополю россияне начали прятать корабли подальше в море и возле Новороссийска (Краснодарский край РФ).

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