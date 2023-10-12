Впрочем, украинская сторона пока не комментирует, в результате каких событий произошел этот инцидент.

Корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин" получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя.

Об этом сказал спикер Военно-Морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире Радио Свобода.

При этом он отказался рассказывать детали. "Мы официально можем подтвердить то, что корабль получил повреждения", - подчеркнул Плетенчук.

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При этом отказался комментировать информацию в СМИ, что корабль мог подорваться на российской мине в районе временно оккупированного Севастополя (Крым). "Я не могу вам предоставить никакой информации об обстоятельствах этого инцидента, назовем это так, но факт такой есть", - сказал Плетенчук.

Также он отметил, что эту ситуацию с кораблем можно расценивать "как очередной намек на то, что российским оккупантам самое время покинуть наш Севастополь".

Повреждение корабля "Павел Державин"

Как известно, СМИ сообщали, что вчера возле временно оккупированного Севастополя мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".

Как сообщал УНИАН, после попадания ракет в большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" в первой половине сентября россияне передислоцировали десантные корабли в Азовское море.

Также российские корабли прятали от украинских морских дронов в гавани Севастополя, защищенной боновыми заграждениями. Однако после после удара по Севастополю россияне начали прятать корабли подальше в море и возле Новороссийска (Краснодарский край РФ).

Военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News отметил, что украинские силы смогли превратить традиционные символы военного превосходства, которые имеет РФ, в ее критическую уязвимость.

Он отметил, что Украина использовала технологии для проведения серии "асимметричных" атак против российского Черноморского флота, которые включали потопление "Москвы", нацеливание на многочисленные корабли и подводные лодки с помощью сочетания беспилотников и ракет.

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