Предварительно, речь идет о малом ракетном корабле Черноморского флота РФ.

В пятницу, 12 октября, на рейде Севастополя взорвался русский корабль.

Как сообщают "Крымский ветер" и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, глухой взрыв почувствовали жители центра города, сработали сигнализации автомобилей.

По предварительным данным, взорвался и дымит малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М" - носитель крылатых ракет "Калибр".

Из Севастополя вышел тральщик проекта 266-м на место происшествия. Оккупанты ничего не комментируют.

Как пишет канал, на место взрыва прилетал вертолет. Раненых и погибших эвакуировали. Медики забрали "трехсотых", момент попал на видео.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев уже оправдался за взрывы. По его словам, "громкие звуки в районе Северного мола - это тренировка расчетов ППДО".

"Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря", - уверяет оккупант.

Проблемы у российских кораблей

Как известно, СМИ сообщали, что на днях возле временно оккупированного Севастополя мог взорваться большой сторожевой корабль Черноморского флота России "Павел Державин".

Вчера ВМС Украины подтвердили, что "Павел Державин" получил повреждения в Черном море вблизи оккупированного Севастополя. Впрочем, детали инцидента неизвестны.

Как сообщал УНИАН, после попадания ракет в большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону" в первой половине сентября россияне передислоцировали десантные корабли в Азовское море.

Также российские корабли прятали от украинских морских дронов в гавани Севастополя, защищенной боновыми заграждениями. Однако после после удара по Севастополю россияне начали прятать корабли подальше в море и возле Новороссийска (Краснодарский край РФ).

Военный аналитик Шон Белл в статье для Sky News отметил, что украинские силы смогли превратить традиционные символы военного превосходства, которые имеет РФ, в ее критическую уязвимость.

Он отметил, что Украина использовала технологии для проведения серии "асимметричных" атак против российского Черноморского флота, которые включали потопление "Москвы", нацеливание на многочисленные корабли и подводные лодки с помощью сочетания беспилотников и ракет.

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