21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании РФ ЛДНР.

После четырех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины страна-агрессор решила ввести в свою школьную программу обязательное изучение истории признания Кремлем ЛДНР.

Проект программы опубликован на сайте российского "Института стратегии образования".

Историю оккупации своей страной Донбасса девятиклассники российских школ должны будут изучать в рамках курса "Введение в новейшую историю России".

Также российские школьники будут изучать "воссоединение Крыма с Россией", и "Общероссийское голосование по поправкам к Конституции".

Война в Украине и псевдореферендумы:

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о признании РФ ЛДНР.

24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию независимой Украины.

27 марта 2022 года в "ЛНР" заговорили о референдуме о вхождении в состав России.

В тот же день, 27 марта, в Госдуме ответили, что сейчас для этого неподходящее время.

12 мая появились сведения о псевдореферендуме в Мариуполе. Оккупационная администрация якобы готовит город к присоединению к РФ.

20 мая в России намекнули на "крымский сценарий" для Херсонской и Запорожской областей.

29 мая поставленный оккупантами в оккупированной части Херсонской области предатель Кирилл Стремоусов заявил, что намерен просить Кремль "присоединить" регион к составу России, решение, считает он, будет принято "до следующего года".

В свою очередь спикер Госдепа США Нед Прайс пригрозил усилением антироссийских санкций из-за попыток Кремля "установить институциональный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области".

1 июня член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков заявил, что российская власть намерена присвоить территории Украины - временно оккупированный районы Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Для этих целей оккупанты планируют провести фейковые референдумы. Цеков заявил, что, по его мнению, проведение псевдореферендумов по "присоединению" к России этих территорий Украины будет "довольно быстрым, в течение года".

2 июня 2022 года в Кремле заявили, что проведение псевдореферендума о вхождении "ЛДНР" в РФ пока невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: