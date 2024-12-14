Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины, отметили в разведке.

В России уничтожили истребитель Су-30 и три локомотива, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский Су-30. А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.

"Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины", - отметили в ГУР.

В разведке напомнили, что за каждое совершенное против украинцев военное преступление будет справедливое возмездие.

Атака на нефтебазу в России 14 декабря - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России.

Отмечалось, что удар пришелся по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.

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