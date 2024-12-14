В России уничтожили истребитель Су-30 и три локомотива, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что 14 декабря в городе Крымск Краснодарского края России прямо на аэродроме сгорел вражеский Су-30. А днем ранее, 13 декабря, разрушительный пожар в городе Краснодар вывел из строя три российских железнодорожных локомотива.
"Указанные военные объекты агрессор использовал в преступной войне против Украины", - отметили в ГУР.
В разведке напомнили, что за каждое совершенное против украинцев военное преступление будет справедливое возмездие.
Атака на нефтебазу в России 14 декабря - что сообщалось
Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 14 декабря Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России.
Отмечалось, что удар пришелся по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь", которая является частью российского военно-промышленного комплекса и обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.