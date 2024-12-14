В результате поражения начался мощный пожар.

В ночь на 14 декабря Силы обороны Украины ударили по одному из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла в России. Успешную атаку подтвердили в Генштабе ВСУ.

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате поражения начался мощный пожар.

"Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ", - отметили в Генштабе.

Сейчас результаты боевой работы уточняются.

Удар по российской нефтебазе 14 декабря - что сообщалось

Как писал УНИАН, ночью 14 декабря в Орловской области РФ беспилотники атаковали нефтебазу, возник масштабный пожар. Об этом стало известно из российских пабликов, впоследствии информацию подтвердили местные власти.

Губернатор Орловской области заявил, что "в результате массированной атаки беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов".

Вас также могут заинтересовать новости: