Она отметила, что в РФ никто не хочет мобилизоваться, а местные власти хотят, чтобы Путина отстранили от власти.

Женщина рассказала мужу - боевику НВФ "ДНР" о недовольстве действиями президента РФ Владимира Путина среди населения на территории страны.

Об этом свидетельствует новый обнародованный СБУ перехват разговора женщины и оккупанта.

"Там уже, если что, в России почти переворот идет. Новые гарнизоны - уже никого не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизоваться. Во многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты отказались. Все эти мэры - никто мобилизовать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - сказала женщина.

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Также жена боевика поинтересовалась у него, придумал ли он пути отступления в случае наступления украинцев.

Мобилизация в РФ: детали

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.

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