Женщина рассказала мужу - боевику НВФ "ДНР" о недовольстве действиями президента РФ Владимира Путина среди населения на территории страны.
Об этом свидетельствует новый обнародованный СБУ перехват разговора женщины и оккупанта.
"Там уже, если что, в России почти переворот идет. Новые гарнизоны - уже никого не отправляют сюда. Формируют - все отказываются мобилизоваться. Во многих областях хотели объявить полную мобилизацию, но депутаты отказались. Все эти мэры - никто мобилизовать не будет. Пишут все на Путина, чтобы отстранить от власти", - сказала женщина.
Также жена боевика поинтересовалась у него, придумал ли он пути отступления в случае наступления украинцев.
Мобилизация в РФ: детали
21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.
Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.