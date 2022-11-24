Страна-террорист уверена, что воюет с НАТО.

В России оправдали новый массированный обстрел Украины, назвав его ответом на "накачку западным оружием".

Бессмысленной заявлением отличился постпред РФ при ООН Василий Небензя. Он также обвинил страны НАТО в том, что "они ведут с Россией прокси-войну".

Небензя заверил, что целями российских ударов якобы были "объекты энергетической и другой инфраструктуры", которые используются для "военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западной, обеспечение логистики и связи украинских вооруженных формирований".

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Одиозный дипломат добавил, что одной из целей войны РФ против Украины является "подрыв боеспособности украинской армии, которая угрожает безопасности и территориальной целостности России".

Массированный обстрел Украины 23 ноября - важнейшие новости

Воздушные силы ВСУ сообщили, что днем 23 ноября РФ запустила по территории нашей страны около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", а также ударные беспилотники.

Наши воины ликвидировали 51 вражескую ракету, а также пять дронов-камикадзе типа "Ланцет".

По сведениям Нацполиции, захватчики попали в 16 объектов инфраструктуры. В результате массированного ракетного удара погибли шесть человек, а десятки-пострадали.

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