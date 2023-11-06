Принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

В российских тюрьмах для украинских военнопленных планируют транслировать пропагандистские каналы и проводить лекции о жизни в России, чтобы расширить боевую мощь и без всеобщей мобилизации.

Как сообщает Американский институт изучения войны (ISW), милблогер РФ призвал усилить использование пропаганды против украинских военнопленных в РФ, чтобы увеличить количество "добровольцев" в оккупационной армии.

В частности, он предложил, чтобы там почти непрерывно транслировались государственные теле - и радиопрограммы, такие как "Россия-24", "Радио Маяк" и "Радио Россия". Также блогер считает уместным показывать в тюрьмах специально подготовленные "пропагандистские лекции" о российском образе жизни и приглашать политологов и экономистов страны-агрессора для чтения лекций в местах содержания.

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В то же время государственные росСМИ писали, что российский добровольческий батальон "Богдан Хмельницкий" якобы "вербует" украинских военнопленных из различных исправительных колоний в РФ. В ISW напомнили, что принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Война в Украине - военнопленные

При этом российские пленные отказываются от обмена, или просят отсрочить его до окончания контракта, чтобы не возвращаться на войну.

После операции "Синица" количество россиян, желающих сдаться в плен, рекордно выросла.

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