В состав медкомиссии войдут два врача и два их заместителя из нейтральных стран, а также врач и его заместитель из Украины.

Украина выступила с инициативой создания смешанных медицинских комиссий для ускорения возвращения тяжелораненых украинских военнопленных из Российской Федерации, и ожидает, что РФ одобрит аналогичное решение для обмена ранеными военнопленными.

"Сегодня Украина объявляет и создает еще один дополнительный инструмент, который позволит возвращать из плена государства-агрессора наших пленных защитников, тяжелобольных, а также тяжелораненых. Также этот инструмент позволит и государству-агрессору возвращать своих тяжелобольных и раненых", - рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сказал на брифинге по теме: "Украина создала дополнительный инструмент для освобождения пленных – смешанные медицинские комиссии (СМК)".

Представитель ГУР подчеркнул, что речь идет о смешанных медицинских комиссиях, которые спорятся в соответствии с Женевскими конвенциями от 1949 года. Он добавил, что в истории международного права такой инструмент уже трижды применялся, и в частности во время войны между Ираном и Ираком и Корейской войны.

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"Сегодня Украина выступает именно с такой инициативой для того, чтобы ускорить и усилить инструмент возможностей и влияния, в том числе международных структур для защиты прав украинских военнопленных", - отметил Юсов.

По его словам, смешанные медицинские комиссии состоят из трех человек.

"Два человека-это представители нейтральных стран, их кандидатуры подаются по представлению международного комитета Красного Креста, один представитель - это представитель страны, которая удерживает военнопленных. Глава смешанной медицинской комиссии избирается из состава нейтральных стран", - уточнил Юсов.

Он отметил, что Украина в одностороннем порядке ранее передавала тяжелобольных и тяжелораненых российских военнопленных в Россию еще до создания комиссии. Юсов подчеркнул, что в Украине надеются, что Россия поддержит и также создаст смешанные медицинские комиссии, чтобы механизм обмена тяжелоранеными военными заработал на практике.

"Мы рассчитываем, что данная инициатива, которая поддержана и совместно воплощается с международными структурами согласно требованиям Женевских конвенций, будет также развита и поддержана государством-агрессором для того, чтобы не на словах, а на деле, как недавно сказал Шойгу, россияне будут забирать своих военнопленных", - сказал Юсов.

В то же время, представитель координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк, что в состав смешанных медицинских комиссий кроме двух врачей из нейтральных стран еще входит двое их заместителей, и один врач из Украины и один его заместитель (потому что Украина удерживает российских военнопленных). По его словам, МККК уже предоставил кандидатуры иностранных врачей.

"Сейчас они проходят процедуру согласования украинской стороной. После этого они должны пройти согласование российской стороной", - сказал Таранюк.

При этом, в Украине было определено Министерство юстиции ответственным за наполнение персонального состава смешанной комиссии. Минюст уже предложил кандидатуры врача и его заместителя от Украины. Таранюк добавил, что фактически, в состав комиссии будет входить шесть врачей. Четыре из нейтральных стран и два - из Украины.

Кроме того, он рассказал, что вопрос относительно того, кого и как будет осматривать смешанная медицинская комиссия, объясняется в 112 и 113 статьях третьей Женевской конвенции. В этих статьях перечислены принципы формирования перечней военнопленных, подлежащих учету.

"Эти перечни будут сформированы. Они принимаются во внимание комиссией, которая составляет план посещения военнопленных. Согласовывает этот план с координационным штабом, получает необходимые допуски и затем начинает работать в местах содержания военнопленных", - сказал Таранюк.

Он уточнил, что медицинская комиссия фактически будет проводить осмотр тех диагнозов, которые зафиксированы у военнопленных, и будет иметь право принимать решение о рекомендации к репатриации тяжелораненых военнопленных или может направить на дополнительное обследование, если некоторые диагнозы неточно установлены, и будет иметь право рекоментировать разместить в нейтральной стране для лечения, если с этим соглашается другая сторона войны. Репатрация может состояться только исключительно с согласия самого военнопленного. Украина будет обязываться в течение трех месяцев выполнить репатриацию.

При этом, как сказал секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрий Усов, государство-агрессор пока не предоставляет Украине информацию о состоянии здоровья почти всех украинских военнопленных. В свою очередь представитель ГУР Юсов уточнил, что Украина из разных источников собирает необходимую информацию о состоянии здоровья украинских военнопленных в РФ.

Украинские военнопленные в России - что известно

Общественные организации считают, что по меньшей мере 10 тысяч украинских военных находятся в российском плену. Официальный Киев постинойно работает над возвращением домой украинских граждан - как военных, так и гражданских.

При этом украинские бойцы возвращаются из российского плена в плохом состоянии, что свидетельствует о нарушении Москвой Женевских конфенций, которые говорят о том, что пленные имеют право на достойное отношение и медицинскую помощь. Кроме того, конвенция запрещает пытки в отношении комботантов, а гражданских граждан и вовсе нельзя брать в плен.

Но россияне не соблюдают международного права. Так, 36-летний воин 67 омбр Илья Михальчук провел 46 дней пленения у боевиков ЧВК"Вагнер", где ему полностью ампутировали обе руки.

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