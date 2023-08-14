Еще часть просит отсрочить обмен до момента окончания их контракта.

Некоторые русские пленные отказываются от обмена, или просят отсрочить его до окончания контракта, чтобы не возвращаться на войну.

Об этом говорится в материале The Economist. После попадания в плен оккупанты значительно изменили позицию о вторжении войск Путина в независимую Украину.

Домой хотят не все

Один из пленных оккупантов-зэков Андрей попал на фронт прямо из колонии под Москвой. Вербовщики предложили ему хорошую зарплату и отмену судимости в обмен на шесть месяцев службы. Через две недели после прибытия на фронт он наступил на мину и потерял ногу. Его спасли украинские воины. Так он попал в плен.

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"Если бы я знал о последствиях своего решения (воевать против Украины - УНИАН), я бы этого не сделал", - сухо говорит он.

Сейчас Андрей читает криминальный триллер в лагере для военнопленных под Львовом, надеясь, что вскоре его обменяют. Шансы на обмен высоки.

"После того, как российские солдаты попали в плен, они прошли через ряд центров содержания под стражей, прежде чем прибыть в этот лагерь. Посетителей просят не сообщать его точное местоположение. Прибытие сюда означает, что вероятным следующим шагом является обмен, если только допросы украинскими спецслужбами не выявят причастности военнослужащего к военному преступлению. Некоторые пленные просят украинские власти отложить их обмен до истечения срока действия их военных контрактов, чтобы они не были вынуждены снова воевать. Некоторые просят не возвращать их вообще. Но в таком случае они будут под стражей до окончания войны, если не пойдут добровольцами воевать в антипутинское добровольческое формирование, которое воюет на стороне Украины", - пишет издание.

Точное количество пленных назвать невозможно. Ахилл Депре, представитель Международного Комитета Красного Креста заявил, что лично посетил 1500 пленных с обеих сторон. Впрочем, он подчеркнул, что есть еще "тысячи таких, к которым нет доступа". Вместе с тем Депре отказался разглашать, предоставили ли обе стороны полный доступ к пленным.

Образцовый лагерь для оккупантов

Издание пишет, что львовский лагерь является образцовым. Согласно Женевским конвенциям, пленных не закрывают в камерах. Кшиштоф Яновский из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорит, что условия в лагере "раньше не вызывали у нас серьезных проблем и со временем постоянно улучшаются". Как это разрешено конвенциями, рядовых солдат привлекают к работе. В одной комнате мужчины сидят за столом и склеивают бумажные пакеты, другие - изготавливают садовую мебель. Офицеров не заставляют работать, но они здесь "редкие птицы".

Пресс-секретарь украинского координационного штаба по вопросам лечения больных Петр Яценко рассказал, что типы заключенных, проходивших через лагерь, были разными. Когда началось вторжение 2022 года, прибыли преимущественно боевики из Донецка и Луганска. Во второй волне было много наемников из группы "Вагнера". Теперь, по его словам, примерно одна треть военнослужащих - это зэки, как Андрей, которые были завербованы в так называемые штрафные воинские части "Шторм", треть - это мобилизованные мужчины, а треть - кадровые солдаты .

Во Львовском лагере многие россияне выглядят намного старше своих лет. Многие из тех, кого завербовали из тюрьмы, были больными и слабыми.

"Очень трудно поверить, что они могли быть полезны, кроме как артиллерийское мясо", - говорит Яценко.

Российская армия начала набор "мяса" в тюрьмах в начале года - на пике ухудшения отношений с "Вагнером". Впрочем, ЧВК забрал из колоний лучших зэков. Большинство российских военнопленных проводят в Украине в среднем месяцы, но многие украинцы, возвращающиеся из России, находятся там больше года. Треть украинцев, возвращающихся из плена, считались пропавшими без вести из-за того, что Россия не делится с Украиной информацией о своих пленных.

Жалкий отчет ООН - никакой объективности

"В марте ООН опубликовала жалкий отчет о пленных. Специалисты организации имели полный доступ к следственным изоляторам в Украине, но не имели доступа ни к одному в России или на оккупированных территориях. Информация об условиях пленных в РФ поступала от освобожденных украинских воинов. На основе нескольких сотен интервью было выявлено, что 92% тех, кто был в плену россиян, утверждали, что подвергались жестокому обращению или пыткам, тогда как эта цифра составляла 49% для пленных, которых удерживает Украина", - пишет издание.

По словам Депре, момент наивысшего риска насилия обычно наступает "в первые часы после попадания в плен". По словам Яновского, "с российской стороны жестокое обращение продолжается на протяжении всего плена".

Во Львовском лагере большинство опрошенных оккупантов сказали, что с ними не обращались жестоко. Правда, в момент опроса украинские военные были рядом. Несколько мужчин, отведя взгляд вниз, сказали, что не хотят об этом говорить.

Обе стороны отвергают информацию о казнях военных, попавших в плен, хотя оккупанты и сами публиковали доказательства своих военных преступлений. В отчете ООН отмечается, что Россия не подтверждает казни пленных. В то же время отчет фиксирует "ужасное количество жестокого обращения со стороны украинцев".

"Большинство пострадавших от пыток и жестокого обращения жаловались на избиение прикладами, деревянными битами, палками и кулаками... и на то, что их заставляли часами стоять на коленях во время допроса", – говорится в сообщении .

В так называемом отчете также отмечается "широко распространенная модель", когда пленников снимают на видео, заставляя кричать лозунги, а видеоролики о жестоком обращении и унижении "распространяются в социальных сетях".

"Эта война бесполезна"

В Украине пленных разрешено звонить домой, но эти звонки не частные. Пленные могут попросить свою семью прислать деньги, чтобы они могли купить сладости, кофе и средства личной гигиены в тюремном магазине.

"Я жив. Со мной все хорошо. Я в Украине. Я в тюрьме, но ко мне хорошо относятся", – сказал Алексей из Липецка, прибывший в лагерь несколькими часами ранее.

"Я тебя искала", - сказала его мать.

По словам Яценко, многие граждане верят в российскую пропагандистскую линию, что они вели справедливую войну против "нацистов". Но по крайней мере некоторые из пленных в этом лагере изменили свою позицию.

"Я считаю, что эта война зря. Я хочу вернуться домой", - сказал пленный Кирилл.

Пленные оккупанты в Украине

Недавно Министерство юстиции показало, в каких условиях Украина удерживает российских военнопленных. Этот лагерь под охраной, для путинских военных предоставляют и медуслуги.

Журналист ТСН ранее рассказывал, что россияне в секретном лагере "живи в шоколаде". Их кормят по стандартам офицеров ВСУ. В учреждении есть свой повар.

Журналисты побывали в одном из лагерей, но не услышали слов раскаяния от захватчиков. Им предлагают трехразовое питание, зал для просмотра новостей, книги и лечение – это условия содержания российских военнопленных в лагере на западе Украины.

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